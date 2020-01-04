Брисбен. Определилась соперница Костюк в квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира в Брисбене.
После победы в первом круге квалификации Костюк во втором круге сыграет против Анны-Каролины Шмидловой (N134).
Ранее теннисистки трижды играли между собой, у Костюк две победы.
Матч начнется ориентировочно в 06:00.
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Источник — Большой теннис Украины
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