Реал близок к подписанию 17-летнего хавбека Фламенго

Полузащитник «Фламенго» Рейньер может перейти в «Реал». Стороны близки к завершению сделки по переходу 17-летнего хавбека в мадридский клуб.

Сообщается, что выступать Рейньер Жезус будет за вторую команду «сливочных».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года.