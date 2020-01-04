Реал близок к подписанию 17-летнего хавбека Фламенго

Полузащитник «Фламенго» Рейньер может перейти в «Реал». Стороны близки к завершению сделки по переходу 17-летнего хавбека в мадридский клуб.
Сообщается, что выступать Рейньер Жезус будет за вторую команду «сливочных».
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается совершать трансферы в январе.
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