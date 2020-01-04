Олимпик покинет группа игроков

Сообщается, что зимой «Олимпик» попрощается с целой группой игроков, включая Фабиньо, Луиза Фернандо, Демира Имери, Джеффри Чарльза и Драмана Сала.
При этом ранее клуб попрощался с Романом Вантухом, Иваном Трубочкиным, Егором Клименчуком и Геннадием Пасичем.
Команда Висенте Гомеса завершила первую часть сезона УПЛ на 9-м месте в 4-х очках от топ-6.
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Источник — Footboom
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Явно же эти ребята не хуже, чем днище из дно-Тамбова
Явно же эти ребята не хуже, чем днище из дно-Тамбова
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