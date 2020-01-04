Олимпик покинет группа игроков

Клуб проведет чистку состава

  • 04.01.2020 16:45
  • 1538 просмотров
  • 3 комментария
Олимпик покинет группа игроков
© olimpik.com.ua

Сообщается, что зимой «Олимпик» попрощается с целой группой игроков, включая Фабиньо, Луиза Фернандо, Демира Имери, Джеффри Чарльза и Драмана Сала.

При этом ранее клуб попрощался с Романом Вантухом, Иваном Трубочкиным, Егором Клименчуком и Геннадием Пасичем.

Команда Висенте Гомеса завершила первую часть сезона УПЛ на 9-м месте в 4-х очках от топ-6.

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Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
    Special2
      Special2, 04.01.2020 17:43
    0
    Позвоните в Киев, там подобный шлак с радостью примут
    Явно же эти ребята не хуже, чем днище из дно-Тамбова
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 04.01.2020 16:59
    0
    Сала точно не надо продавать,как в Украине и без сала
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 04.01.2020 16:58
    0
    Интересно Интер хочет на 150 миллионов игроков продать а за всех этих Олимпик хоть пару тысяч гривен получит
    Ссылка
    Special2
      Special2, 04.01.2020 17:43
    0
    Позвоните в Киев, там подобный шлак с радостью примут
    Явно же эти ребята не хуже, чем днище из дно-Тамбова
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 04.01.2020 16:59
    0
    Сала точно не надо продавать,как в Украине и без сала
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 04.01.2020 16:58
    0
    Интересно Интер хочет на 150 миллионов игроков продать а за всех этих Олимпик хоть пару тысяч гривен получит
    Ссылка
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