Интер хочет продать игроков на 150 млн евро

Миланский «Интер» хочет выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна.

В 2020 году «нерадзурри» намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу.

Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее 150 млн евро.