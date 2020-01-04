Интер хочет продать игроков на 150 млн евро

Миланский «Интер» хочет выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна.
В 2020 году «нерадзурри» намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу.
Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее 150 млн евро.
Ранее сообщалось, что Эриксен близок к переходу в «Интер».
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Источник — Tuttosport
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