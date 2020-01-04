Мирон МАРКЕВИЧ: «Из Ротаня выйдет хороший тренер»

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня неудачно начала отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех. Однако глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич уверен, что специалист еще проявит себя.
«2019 год был ярким и красочным. Сборная U-20 выиграла чемпионат мира. Главная команда страны вышла в финальную часть Евро-2020. А две юношеские сборные, U-17 и U-19, пробились в элитный раунд чемпионата Европы. Результат на пятерку»!
«Жаль, что «молодежка» не совсем удачно стартовала в отборе к Евро. Однако я уже говорил, Руслану Ротаню было непросто, поскольку в полном составе команда собралась лишь накануне официальных матчей».
«Но я, как и раньше, уверен, что из Ротаня получится хороший специалист», - сказал Маркевич.
Ранее глава УАФ Андрей Павелко выступил против увольнения Ротаня.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Руслан хороший игрок в прошлом. Но плохой тренер на данном этапе.
Учитывая то что у него в команде чемпионы мира и он так просрал. Это говорит о его подготовке.
Я понимаю что должна быть солидарность.
Но извините это провал.
Руслан хороший игрок в прошлом. Но плохой тренер на данном этапе.
Учитывая то что у него в команде чемпионы мира и он так просрал. Это говорит о его подготовке.
Я понимаю что должна быть солидарность.
Но извините это провал.
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