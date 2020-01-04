Мирон МАРКЕВИЧ: «Из Ротаня выйдет хороший тренер»

Украина U-21 неудачно начала отбор Евро-2021

  • 04.01.2020 15:54
  • 708 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Из Ротаня выйдет хороший тренер»
© ffu.ua

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня неудачно начала отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех. Однако глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич уверен, что специалист еще проявит себя.

«2019 год был ярким и красочным. Сборная U-20 выиграла чемпионат мира. Главная команда страны вышла в финальную часть Евро-2020. А две юношеские сборные, U-17 и U-19, пробились в элитный раунд чемпионата Европы. Результат на пятерку»!

«Жаль, что «молодежка» не совсем удачно стартовала в отборе к Евро. Однако я уже говорил, Руслану Ротаню было непросто, поскольку в полном составе команда собралась лишь накануне официальных матчей».

«Но я, как и раньше, уверен, что из Ротаня получится хороший специалист», - сказал Маркевич.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко выступил против увольнения Ротаня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 16:15
    0
    Самое смешное что во всех сборных все содержатся вместе за 3-4 дня до игр.
    Руслан хороший игрок в прошлом. Но плохой тренер на данном этапе.
    Учитывая то что у него в команде чемпионы мира и он так просрал. Это говорит о его подготовке.
    Я понимаю что должна быть солидарность.
    Но извините это провал.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 04.01.2020 16:06
    +1
    с чего бы такая уверенность, скорее это самоуверенность или банальная поддержка.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 16:04
    0
    Что это к Мирону повадились за вьюхами денно и нощно?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.01.2020 15:56
    +3
    Сидят там и ни за что не отвечают! То выход на евро юниорской сборной просрали, то поставили недотренера у руля молодежки! Хорошо устроились
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.01.2020 15:56
    +3
    Сидят там и ни за что не отвечают! То выход на евро юниорской сборной просрали, то поставили недотренера у руля молодежки! Хорошо устроились
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 04.01.2020 16:06
    +1
    с чего бы такая уверенность, скорее это самоуверенность или банальная поддержка.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 16:15
    0
    Самое смешное что во всех сборных все содержатся вместе за 3-4 дня до игр.
    Руслан хороший игрок в прошлом. Но плохой тренер на данном этапе.
    Учитывая то что у него в команде чемпионы мира и он так просрал. Это говорит о его подготовке.
    Я понимаю что должна быть солидарность.
    Но извините это провал.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 16:04
    0
    Что это к Мирону повадились за вьюхами денно и нощно?
    Ссылка
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