Андрей ПАВЕЛКО: «Я против того, чтобы ставить вопрос увольнения Ротаня»

Сборная Украины U-21 неудачно начала отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех, а многие считают, что стоит уволить наставника Руслана Ротаня.

Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко уверен, что Ротаню нужно дать еще время.

«Лично я категорически против того, чтобы так ставить вопрос (с увольнением) Мы же говорили о ситуации с Андреем Шевченко, которого некоторые специалисты и журналисты два года назад просто требовали снять с должности. Мне кажется, очень важно, что с моей стороны, как президента УАФ, наставники имеют полное доверие. И это касается не только национальной и молодежной команд. Это касается тренеров всех сборных. Согласитесь, комфортнее работать, когда наставник знают, что ни при каких обстоятельствах президент ассоциации не будет вмешиваться в его работу, просить вызвать или поставить в состав того или иного игрока. Я никогда этого не делал и делать не буду. И при этом тренерам обеспечены все условия для подготовки - сборы, спарринги, участие в турнирах».



«После окончания нынешнего отбора мы проанализируем работу тренерского штаба молодежной сборной. И только после этого будем принимать решение. Каким оно будет - сейчас говорить преждевременно. Похожий путь мы прошли с Андреем Шевченко, который получил время на создание новой команды и при этом не боялся экспериментировать, потому что знал о моей полной поддержке. Так же мы поступим и с Русланом Ротанем».



«Его команда начала подготовку одним составом, выиграла несколько турниров. В том числе, впервые за последние 10 лет, победила на Турнире Валерия Лобановского. Непосредственно перед стартом отбора к ней присоединились игроки из сборной Александра Петракова. Естественно, нужно время, чтобы они вписались в командную игру, которую строит Ротань. Поэтому давайте запасемся терпением», - сказал Павелко.