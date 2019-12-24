Андрей ПАВЕЛКО: «Я против того, чтобы ставить вопрос увольнения Ротаня»

Украина U-21 неудачно начала отбор Евро-2021

  • 24.12.2019 23:05
  • 1109 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Я против того, чтобы ставить вопрос увольнения Ротаня»
© ffu.ua

Сборная Украины U-21 неудачно начала отбор Евро-2021, проиграв три матча из четырех, а многие считают, что стоит уволить наставника Руслана Ротаня.

Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко уверен, что Ротаню нужно дать еще время.

«Лично я категорически против того, чтобы так ставить вопрос (с увольнением) Мы же говорили о ситуации с Андреем Шевченко, которого некоторые специалисты и журналисты два года назад просто требовали снять с должности. Мне кажется, очень важно, что с моей стороны, как президента УАФ, наставники имеют полное доверие. И это касается не только национальной и молодежной команд. Это касается тренеров всех сборных. Согласитесь, комфортнее работать, когда наставник знают, что ни при каких обстоятельствах президент ассоциации не будет вмешиваться в его работу, просить вызвать или поставить в состав того или иного игрока. Я никогда этого не делал и делать не буду. И при этом тренерам обеспечены все условия для подготовки - сборы, спарринги, участие в турнирах».

«После окончания нынешнего отбора мы проанализируем работу тренерского штаба молодежной сборной. И только после этого будем принимать решение. Каким оно будет - сейчас говорить преждевременно. Похожий путь мы прошли с Андреем Шевченко, который получил время на создание новой команды и при этом не боялся экспериментировать, потому что знал о моей полной поддержке. Так же мы поступим и с Русланом Ротанем».

«Его команда начала подготовку одним составом, выиграла несколько турниров. В том числе, впервые за последние 10 лет, победила на Турнире Валерия Лобановского. Непосредственно перед стартом отбора к ней присоединились игроки из сборной Александра Петракова. Естественно, нужно время, чтобы они вписались в командную игру, которую строит Ротань. Поэтому давайте запасемся терпением», - сказал Павелко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 25.12.2019 00:16
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:47
    В принципе задача молодёжки подготавливать футболистов для основной команды, а не выигрывать титулы. Но неужели Петраков никого не подготовил для основном команды, к тому же титул выиграл.
    А кого он подготовил? Из тех, кто играл - никто даже в ЧУ не может закрепиться...оды распеваете, чемпионы мира...
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 25.12.2019 00:09
    0
    Ротань і Павелка прихопити з собою може. Від нього теж користі не дуже багато
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.12.2019 00:04
    0
    Много павелки последнее время. Возможно не долго ей осталось
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:48
    +1
    назначение Ротаня очень мутное. Это как Днепр после финала ЛЕ самоликвидировался, у нас после успеха всё что-то не так, как-будто у нас должны боятся успеха.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:47
    +1
    В принципе задача молодёжки подготавливать футболистов для основной команды, а не выигрывать титулы. Но неужели Петраков никого не подготовил для основном команды, к тому же титул выиграл.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 24.12.2019 23:20
    +6
    Тут не питання ставити треба,тут треба звільняти терміново
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 24.12.2019 23:18
    +4
    Во закрутил по поводу Ротаня! Ведь у него и в шевы разные игроки были. В одного — игроки без общей мысли и понимания игры, а у другого — Чемпионы мира! И с поставленной игрой да пониманием друг—друга!
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 24.12.2019 23:20
    +6
    Тут не питання ставити треба,тут треба звільняти терміново
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 24.12.2019 23:18
    +4
    Во закрутил по поводу Ротаня! Ведь у него и в шевы разные игроки были. В одного — игроки без общей мысли и понимания игры, а у другого — Чемпионы мира! И с поставленной игрой да пониманием друг—друга!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:48
    +1
    назначение Ротаня очень мутное. Это как Днепр после финала ЛЕ самоликвидировался, у нас после успеха всё что-то не так, как-будто у нас должны боятся успеха.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:47
    +1
    В принципе задача молодёжки подготавливать футболистов для основной команды, а не выигрывать титулы. Но неужели Петраков никого не подготовил для основном команды, к тому же титул выиграл.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 25.12.2019 00:16
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 23:47
    В принципе задача молодёжки подготавливать футболистов для основной команды, а не выигрывать титулы. Но неужели Петраков никого не подготовил для основном команды, к тому же титул выиграл.
    А кого он подготовил? Из тех, кто играл - никто даже в ЧУ не может закрепиться...оды распеваете, чемпионы мира...
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 25.12.2019 00:09
    0
    Ротань і Павелка прихопити з собою може. Від нього теж користі не дуже багато
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 25.12.2019 00:04
    0
    Много павелки последнее время. Возможно не долго ей осталось
    Ссылка
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