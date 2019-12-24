Шевченко мог уйти из сборной Украины после отбора ЧМ-2018

Тренер не удивился бы увольнению

  • 24.12.2019 21:29
  • 2992 просмотра
  • 2 комментария
Шевченко мог уйти из сборной Украины после отбора ЧМ-2018
© ffu.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что после неудачного отбора чемпионата мира-2018 тренер сборной Украины Андрей Шевченко был готов к увольнению.

«После отборочного цикла ЧМ-2018 мы не получили необходимого результата. Но при этом не надо было быть большим специалистом, чтобы увидеть, как изменилась игра сборной. Не было стабильности, мешали кадровые проблемы. В такой ситуации не дать Андрею еще один шанс было бы совершенно неправильно. Я рад, что члены исполкома прислушались к моим аргументам, и в результате мы получили отборочный цикл, в котором сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча».

«Мы с Андреем Николаевичем недавно обсуждали эту ситуацию. И он действительно говорил, что его увольнение в тот момент было бы вполне обоснованным. Более того, из-за моей и его занятости наша встреча с обсуждением вопроса дальнейшего сотрудничества затянулась и помощники Шевченко уже расценили эту ситуацию как сигнал к тому, что контракт, подписанный по схеме «2+2», продолжаться не будет», - рассказал Павелко.

Нынешний контракт Шевченко истекает после Евро-2020, и пока тренер не комментирует свое будущее.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 24.12.2019 22:17
    -1
    "какая отвратительная рожа..." (классика). Про кого из них я написал? Жду ответов
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 22:03
    +7
    Давайте будем честны. Задание было не ехать на ЧМ в Рашку и Шева на отлично выполнил это задание
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 22:03
    +7
    Давайте будем честны. Задание было не ехать на ЧМ в Рашку и Шева на отлично выполнил это задание
    Ссылка
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