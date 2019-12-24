Шевченко мог уйти из сборной Украины после отбора ЧМ-2018

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что после неудачного отбора чемпионата мира-2018 тренер сборной Украины Андрей Шевченко был готов к увольнению.

«После отборочного цикла ЧМ-2018 мы не получили необходимого результата. Но при этом не надо было быть большим специалистом, чтобы увидеть, как изменилась игра сборной. Не было стабильности, мешали кадровые проблемы. В такой ситуации не дать Андрею еще один шанс было бы совершенно неправильно. Я рад, что члены исполкома прислушались к моим аргументам, и в результате мы получили отборочный цикл, в котором сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча».



«Мы с Андреем Николаевичем недавно обсуждали эту ситуацию. И он действительно говорил, что его увольнение в тот момент было бы вполне обоснованным. Более того, из-за моей и его занятости наша встреча с обсуждением вопроса дальнейшего сотрудничества затянулась и помощники Шевченко уже расценили эту ситуацию как сигнал к тому, что контракт, подписанный по схеме «2+2», продолжаться не будет», - рассказал Павелко.

Нынешний контракт Шевченко истекает после Евро-2020, и пока тренер не комментирует свое будущее.