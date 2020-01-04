Анчелотти мог возглавить Ливерпуль в 2015 году

Недавно Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Итальянский специалист признался, что в 2015 году мог возглавить главного соперника «Эвертона», «Ливерпуль»:

«После того, как я покинул мадридский «Реала», у меня была возможность возглавить «Ливерпуль». Мы разговаривали с владельцем клуба.

В то время они искали нового тренера, но, назначив Юргена Клоппа, думаю, они сделали правильный выбор. Я считаю, что Клопп превосходно проводит свою работу в «Ливерпуле». Он молодец».