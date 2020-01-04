Вербич – в топ-5 лучших игроков года в Словении

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич занял пятое место в рейтинге лучших игроков Словении в 2019 году по версии издания Ekipa24.
Игроком года в Словении был признан полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич, который опередил вратаря «Атлетико» Яна Облака. Топ-3 замкнул еще один голкипер – Самир Ханданович из «Интера».
Отметим, что четвертое место в рейтинге досталось форварду «Словану» Андражу Шпорару, который входит в сферу интересов «Динамо».
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Источник — Ekipa24
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