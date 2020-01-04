Ибрагим КАРГБО: «В Динамо мне нужен только шанс проявить себя»

Форвард поедет с командой на сборы

  • 04.01.2020 12:36
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Ибрагим КАРГБО: «В Динамо мне нужен только шанс проявить себя»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо, которого киевляне подписали в декабре, вскоре вместе с основной командой отправится на сборы перед второй частью сезона.

19-летний игрок надеется проявить себя.

«В «Динамо» шикарные игроки, огромная конкуренция, если мне дадут шанс, я буду готов проявить себя по полной. Все что мне нужно – шанс, я буду работать, чтобы получить его».

«Футбол – такая вещь, в которой ты не добьешься успеха без любви к нему. Я люблю футбол, и я счастлив, что судьба дала мне шанс проявить себя в таком клубе. Осталось только воспользоваться им, но это уже зависит от меня», - считает Каргбо.

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Источник — Sportarena

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