Чемпион мира-2006 Каморанези возглавил словенский клуб

Словенский клуб «Табор Сежана» объявил о назначении на пост главного тренера легендарного итальянского полузащитника аргентинского происхождения Мауро Каморанези.

✍️ | Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe. 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika.



Dobrodošel Mauro!#welcomeMAURO#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/w8Dvco50Lk — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 3, 2020

Контракт с 43-летним Каморанези рассчитан до лета 2021 года.

Сейчас «Табор Сежана» занимает восьмое место из десяти в турнирной таблице чемпионата Словении.

Ранее Каморанези возглавлял мексиканские «Корас де Тепик» и «Тапачулу», а также аргентинский «Тигре».

В 2006 году Каморанези стал чемпионом мира в составе сборной Италии, за которую суммарно провел 55 матчей и забил 4 гола.