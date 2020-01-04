Чемпион мира-2006 Каморанези возглавил словенский клуб

Легендарный полузащитник стал главным тренером клуба «Табор Сежана»

  • 04.01.2020 12:14
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Чемпион мира-2006 Каморанези возглавил словенский клуб
© twitter.com/nktaborsezana

Словенский клуб «Табор Сежана» объявил о назначении на пост главного тренера легендарного итальянского полузащитника аргентинского происхождения Мауро Каморанези.

Контракт с 43-летним Каморанези рассчитан до лета 2021 года.

Сейчас «Табор Сежана» занимает восьмое место из десяти в турнирной таблице чемпионата Словении.

Ранее Каморанези возглавлял мексиканские «Корас де Тепик» и «Тапачулу», а также аргентинский «Тигре».

В 2006 году Каморанези стал чемпионом мира в составе сборной Италии, за которую суммарно провел 55 матчей и забил 4 гола.

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Источник — Twitter

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