Бизнес Аталанты: купили Кулусевски за 100 тысяч, продали за 35+ миллионов

Клуб хорошо заработал на продаже игрока

  • 04.01.2020 11:53
  • 2238 просмотров
  • 3 комментария
Бизнес Аталанты: купили Кулусевски за 100 тысяч, продали за 35+ миллионов
© juventus.com

На днях «Ювентус» приобрел у «Аталанты» 19-летнего атакующего хавбека Деяна Кулусевски, за которого туринский клуб заплатил 35 миллионов евро.

С бонусами сумма может увеличиться до 44 миллионов.

«Мы заплатили за него меньше 200 тысяч. Точнее, даже около 100 тысяч евро. Деян провел в Серии A всего 17 матчей, но его развитие было стремительным».

«Мы рады, что все так вышло. С лета он будет выступать за «Ювентус», получит шанс стать топ-игроком», - считает спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори.

До конца сезона Кулусевски будет играть за «Парму».

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Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
      Maks7777, 04.01.2020 13:05
    0
    Динамо покупает примерно за 5 лямов как сидкелея сидит два года на скамейки а потом за 200 000 тысяч в аренду вот это уровенььььььь
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 12:17
    0
    Это пытаются намекнуть,что у Динамо не всё потеряно
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 04.01.2020 12:11
    +4
    Расскажите об этом Динамо Киев
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 04.01.2020 12:11
    +4
    Расскажите об этом Динамо Киев
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.01.2020 13:05
    0
    Динамо покупает примерно за 5 лямов как сидкелея сидит два года на скамейки а потом за 200 000 тысяч в аренду вот это уровенььььььь
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 12:17
    0
    Это пытаются намекнуть,что у Динамо не всё потеряно
    Ссылка
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