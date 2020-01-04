Бизнес Аталанты: купили Кулусевски за 100 тысяч, продали за 35+ миллионов

На днях «Ювентус» приобрел у «Аталанты» 19-летнего атакующего хавбека Деяна Кулусевски, за которого туринский клуб заплатил 35 миллионов евро.

С бонусами сумма может увеличиться до 44 миллионов.

«Мы заплатили за него меньше 200 тысяч. Точнее, даже около 100 тысяч евро. Деян провел в Серии A всего 17 матчей, но его развитие было стремительным».

«Мы рады, что все так вышло. С лета он будет выступать за «Ювентус», получит шанс стать топ-игроком», - считает спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори.

До конца сезона Кулусевски будет играть за «Парму».