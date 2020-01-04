Брисбен. Завацкая вылетела из квалификации

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде квалификации хардового турнира WTA в Брисбене встречалась с Мэдисон Бренгл. Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 5 минут.
Квалификация. Первый раунд
Мэдисон Бренгл (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:2, 6:3
Ранее Марта Костюк сумела преодолеть первый раунд квалификации, обыграв Бернарду Перу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.