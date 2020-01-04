Пеп ГВАРДИОЛА: «Провалил все сезоны после первого в Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией ответил на критику журналиста, которые назвал нынешний сегодня для «Сити» провальным:
– Вы говорили, что после двух прекрасных сезонов нормально больше проигрывать. Вы согласны, что этот сезон отчасти провальный?
– Я полностью согласен, мой друг. Полностью. Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с «Барселоной», когда мы выиграли шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил. Я согласен.
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Источник — ESPN
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