Пеп ГВАРДИОЛА: «Провалил все сезоны после первого в Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с иронией ответил на критику журналиста, которые назвал нынешний сегодня для «Сити» провальным:

– Вы говорили, что после двух прекрасных сезонов нормально больше проигрывать. Вы согласны, что этот сезон отчасти провальный?

– Я полностью согласен, мой друг. Полностью. Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с «Барселоной», когда мы выиграли шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил. Я согласен.

В 21-м туре АПЛ «Ман Сити» обыграл «Эвертон» 2:1.