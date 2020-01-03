Мирко МАРИЧ: «У меня не было контактов с Динамо»

Хорватский форвард «Осиека» узнал об интересе со стороны киевского клуба из СМИ

  • 03.01.2020 22:30
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Мирко МАРИЧ: «У меня не было контактов с Динамо»
© Index Sport. Мирко Марич

24-летний хорватский форвард «Осиека» Мирко Марич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны киевского «Динамо».

«Я ничего не знаю. Честно говоря, я узнал об интересе ко мне из средств массовой информации. «Динамо» Киев — большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Я уже сказал, что решение будет за «Осиеком». Это мой нынешний клуб, и я очень доволен. У нас есть общие цели, и это моя единственная забота на данный момент», — отметил Марич.

Ранее сообщалось, что «Осиек» отвергнул предложение «Динамо» о покупке Марича за €5 миллионов.

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Источник — Sportske novosti

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