Мирко МАРИЧ: «У меня не было контактов с Динамо»

24-летний хорватский форвард «Осиека» Мирко Марич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны киевского «Динамо».

«Я ничего не знаю. Честно говоря, я узнал об интересе ко мне из средств массовой информации. «Динамо» Киев — большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Я уже сказал, что решение будет за «Осиеком». Это мой нынешний клуб, и я очень доволен. У нас есть общие цели, и это моя единственная забота на данный момент», — отметил Марич.

Ранее сообщалось, что «Осиек» отвергнул предложение «Динамо» о покупке Марича за €5 миллионов.