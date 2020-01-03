ФОТО. Месси - лучший ассистент последнего десятилетия

Лионель Месси умеет не только забивать голы, но и отдавать передачи. За последние 10 лет нападающий Барселоны 205 раз ассистировал своим партнерам и это лучший результат среди всех игроков.
На втором месте еще один аргентинец - Анхель ди Мария из ПСЖ. Замкнул тройку немец Томас Мюллер из Баварии.
ТОП-20 лучших бомбардиров десятилетия
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Источник — Sport.ua
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0.41 Ди Мария
0.40 Рибери
0.39 Де Брюйне
0.39 Месси
0.41 Ди Мария
0.40 Рибери
0.39 Де Брюйне
0.39 Месси
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