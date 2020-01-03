ФОТО. Месси - лучший ассистент последнего десятилетия

Аргентинцу снова нет равных

  • 03.01.2020 20:40
  • 2466 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Месси - лучший ассистент последнего десятилетия
© twitter

Лионель Месси умеет не только забивать голы, но и отдавать передачи. За последние 10 лет нападающий Барселоны 205 раз ассистировал своим партнерам и это лучший результат среди всех игроков. 

На втором месте еще один аргентинец - Анхель ди Мария из ПСЖ. Замкнул тройку немец Томас Мюллер из Баварии.

ТОП-20 лучших бомбардиров десятилетия

 

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    denzellezned
    online
      denzellezned, 03.01.2020 22:12
    0
    Мессі кращій в історії футбола🤴🏻
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 03.01.2020 21:24
    0
    Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    а гдеж роналда?)))
    Рон и по мячам отстает .. но все равно 2 короля футбола
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 03.01.2020 21:18
    0
    Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    а гдеж роналда?)))
    Ну той на 3 метри підстрибує, тому 1-1, хоча ні, 5-6 по м'ячах
    Ссылка
    Александр Ковтун
    online
      Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    +3
    месси король!
    Ссылка
    Александр Ковтун
    online
      Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    0
    а гдеж роналда?)))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 03.01.2020 20:55
    0
    0.44 Зиеш
    0.41 Ди Мария
    0.40 Рибери
    0.39 Де Брюйне
    0.39 Месси
    Ссылка
    Александр Ковтун
    online
      Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    +3
    месси король!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 03.01.2020 22:12
    0
    Мессі кращій в історії футбола🤴🏻
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 03.01.2020 21:24
    0
    Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    а гдеж роналда?)))
    Рон и по мячам отстает .. но все равно 2 короля футбола
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 03.01.2020 21:18
    0
    Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    а гдеж роналда?)))
    Ну той на 3 метри підстрибує, тому 1-1, хоча ні, 5-6 по м'ячах
    Ссылка
    Александр Ковтун
    online
      Александр Ковтун, 03.01.2020 21:10
    0
    а гдеж роналда?)))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 03.01.2020 20:55
    0
    0.44 Зиеш
    0.41 Ди Мария
    0.40 Рибери
    0.39 Де Брюйне
    0.39 Месси
    Ссылка
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