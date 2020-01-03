ФОТО. Месси - лучший ассистент последнего десятилетия

Лионель Месси умеет не только забивать голы, но и отдавать передачи. За последние 10 лет нападающий Барселоны 205 раз ассистировал своим партнерам и это лучший результат среди всех игроков.

На втором месте еще один аргентинец - Анхель ди Мария из ПСЖ. Замкнул тройку немец Томас Мюллер из Баварии.

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