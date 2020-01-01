ТОП-20 лучших бомбардиров десятилетия

В первой десятке три аргентинца

  • 01.01.2020 10:05
  • 836 просмотров
  • 1 комментарий
ТОП-20 лучших бомбардиров десятилетия
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Авторитетный портал Transfermarkt составил список из 20 лучших голеадоров последнего десятилетия. Возглавил рейтинг Лионель Месси из Барселоны. Аргентинец сыграл 522 матча и забил 521 гол. На втором месте идет его вечный соперник Криштиану Роналду, представлявший за этот период Реал Мадрид и Ювентус. Замкнул тройку Роберт Левандовски.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 1 of 2! Today we will show you the 20 best goalscorer of the decade! So many great strikers!👏🤩

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 01.01.2020 10:14
    0
    В первой десятке по трое представляют Барсу и Реал - неудивительно.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 01.01.2020 10:14
    0
    В первой десятке по трое представляют Барсу и Реал - неудивительно.
    Ссылка
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