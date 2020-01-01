ТОП-20 лучших бомбардиров десятилетия

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из 20 лучших голеадоров последнего десятилетия. Возглавил рейтинг Лионель Месси из Барселоны. Аргентинец сыграл 522 матча и забил 521 гол. На втором месте идет его вечный соперник Криштиану Роналду, представлявший за этот период Реал Мадрид и Ювентус. Замкнул тройку Роберт Левандовски.
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Источник — Sport.ua
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