Безумный отдых. Неймар жестко подкатился под карлика

Форвард французского ПСЖ очень активно провел новогодние каникулы. Бразилец сыграл в футбол в мыльном бассейне и даже сделал безумный подкат. Руководство клуба уже высказалось, что это было очень травматично и безответственно проводить так свой отпуск.

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