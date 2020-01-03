Безумный отдых. Неймар жестко подкатился под карлика

Форвард французского ПСЖ очень активно провел новогодние каникулы. Бразилец сыграл в футбол в мыльном бассейне и даже сделал безумный подкат. Руководство клуба уже высказалось, что это было очень травматично и безответственно проводить так свой отпуск.
Неймар не попал в топ-10 лучших игроков Лиги 1 в 2019 году
Neymar da carrinho criminoso em soteldo. Esse é o ídolo de vocês? pic.twitter.com/DWVdxoN8wZ— João Moutinho sep (@MoutinhoSep) 2 января 2020 г.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.