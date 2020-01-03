Безумный отдых. Неймар жестко подкатился под карлика

Вряд ли такой отдых одобрит руководство ПСЖ

  • 03.01.2020 20:22
  • 904 просмотра
  • 2 комментария
Безумный отдых. Неймар жестко подкатился под карлика
© twitter

Форвард французского ПСЖ очень активно провел новогодние каникулы. Бразилец сыграл в футбол в мыльном бассейне и даже сделал безумный подкат. Руководство клуба уже высказалось, что это было очень травматично и безответственно проводить так свой отпуск.

Неймар не попал в топ-10 лучших игроков Лиги 1 в 2019 году

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 03.01.2020 20:35
    +1
    Вова Чертрогатый, 03.01.2020 20:28
    да.. расизм осуждает, а карликов обижает...
    обижать карликов - тоже расизм
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 03.01.2020 20:28
    +1
    да.. расизм осуждает, а карликов обижает...
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 03.01.2020 20:35
    +1
    Вова Чертрогатый, 03.01.2020 20:28
    да.. расизм осуждает, а карликов обижает...
    обижать карликов - тоже расизм
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 03.01.2020 20:28
    +1
    да.. расизм осуждает, а карликов обижает...
    Ссылка
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