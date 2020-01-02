Неймар не попал в топ-10 лучших игроков Лиги 1 в 2019 году

Портал GetFootballNewsFrance составил свой рейтинг лучших игроков Лиги 1 за 2019 год. Форвард ПСЖ Неймар оказался только на 11-м месте.

ТОП-15 лучших футболистов Лиги 1 в 2019-м году:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Анхель Ди Мария (ПСЖ)

3. Виссам Бен Йеддер (Монако)

4. Маркиньос (ПСЖ)

5. Тиаго Силва (ПСЖ)

6. Идрисса Гуйе (ПСЖ)

7. Мемфис Депай (Лион)

8. Марко Верратти (ПСЖ)

9. Мусса Дембеле (Лион)

10. Теджи Саванье (Монпелье)

11. Неймар (ПСЖ)

12. Майк Майгнан (Лилль)

13. Баптисте Сантамария (Анже)

14. Вальтер Бенитес (Ницца)

15. Мауро Икарди (ПСЖ)

«Не может быть никаких сомнений в том, что 2019 год станет самым трудным в звездной карьере Неймара. Травмы, противоречия и личные разочарования преследовали игрока в последние 12 месяцев», - такую характеристику выступлениям Неймара в 2019 году дал портал.