Ибрагим КАРГБО: «Хочу выучить ваш язык»

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал об адаптации в Украине.
– Адаптировался в Киеве?
– Да, у меня все хорошо, я очень рад находится в Украине. Хочу выучить ваш язык, потому что я пока что ничего не понимаю. У меня есть телевизор, но я не могу его смотреть, ведь там все на украинском. Поэтому после тренировки я обедаю и возвращаюсь к себе в комнату, общаюсь со своей девушкой.
– Смотрю, у тебя есть игровая приставка?
– Да, я часто играю. Несколько раз играл против пацанов из команды. Всегда побеждаю.
– Играешь за «Динамо» в FIFA20?
– Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо.
Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.
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Источник — Sportarena
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– Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо."
ПС. Так ВОТ КАК тренируются футболисты Динамо! А что - достаточно выгодно выходит (можно на инвентаре сэкономить).
– Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо.
На любительском уровне играешь?
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