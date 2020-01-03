Ибрагим КАРГБО: «Хочу выучить ваш язык»

Новичок «Динамо» – об адаптации в Украине

  • 03.01.2020 19:22
  • 2636 просмотров
  • 9 комментариев
Ибрагим КАРГБО: «Хочу выучить ваш язык»
© ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо и Резо Чохонелидзе
Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал об адаптации в Украине.
 
– Адаптировался в Киеве?
– Да, у меня все хорошо, я очень рад находится в Украине. Хочу выучить ваш язык, потому что я пока что ничего не понимаю. У меня есть телевизор, но я не могу его смотреть, ведь там все на украинском. Поэтому после тренировки я обедаю и возвращаюсь к себе в комнату, общаюсь со своей девушкой.
 
– Смотрю, у тебя есть игровая приставка?
– Да, я часто играю. Несколько раз играл против пацанов из команды. Всегда побеждаю.
 
– Играешь за «Динамо» в FIFA20?
– Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо.
 
Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.
 
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Источник — Sportarena

(8 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 03.01.2020 20:31
    -2
    SKIF1927, 03.01.2020 19:30
    Думаю швидше вивчить чим зебіл
    Зебіл краще знає українську мову, ніж шоколадний зайчик, це так для справки
    Ссылка
    Oleg.
    online
    Oleg., 03.01.2020 20:29
    +2
    В російській версії цього сайту пише... «хочу выучить ваш язык»... Так мову хоче вивчити чи язик?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.01.2020 20:00
    -15
    SKIF1927, 03.01.2020 19:56
    Ти з тих полудурків, що какаяразница ?
    Я из тех, кто не повелся на "житипоновому....ваш п.п."
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.01.2020 19:56
    +10
    Zport., 03.01.2020 19:48
    Ты из тех 8-ми процентов, которые покланяются петьке и его КО?
    Ти з тих полудурків, що какаяразница ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.01.2020 19:48
    -15
    SKIF1927, 03.01.2020 19:30
    Думаю швидше вивчить чим зебіл
    Ты из тех 8-ми процентов, которые покланяются петьке и его КО?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 03.01.2020 19:48
    -9
    "– Играешь за «Динамо» в FIFA20?
    – Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо."
    ПС. Так ВОТ КАК тренируются футболисты Динамо! А что - достаточно выгодно выходит (можно на инвентаре сэкономить).
    Ссылка
    kaprizlink
    kaprizlink, 03.01.2020 19:47
    -10
    – Играешь за «Динамо» в FIFA20?
    – Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо.
    На любительском уровне играешь?
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.01.2020 19:30
    +8
    Думаю швидше вивчить чим зебіл
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 19:24
    0
    Учи
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.01.2020 19:56
    +10
    Zport., 03.01.2020 19:48
    Ты из тех 8-ми процентов, которые покланяются петьке и его КО?
    Ти з тих полудурків, що какаяразница ?
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.01.2020 19:30
    +8
    Думаю швидше вивчить чим зебіл
    Ссылка
    Oleg.
    online
    Oleg., 03.01.2020 20:29
    +2
    В російській версії цього сайту пише... «хочу выучить ваш язык»... Так мову хоче вивчити чи язик?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 19:24
    0
    Учи
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