Ибрагим КАРГБО: «Хочу выучить ваш язык»

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал об адаптации в Украине.

– Адаптировался в Киеве?

– Да, у меня все хорошо, я очень рад находится в Украине. Хочу выучить ваш язык, потому что я пока что ничего не понимаю. У меня есть телевизор, но я не могу его смотреть, ведь там все на украинском. Поэтому после тренировки я обедаю и возвращаюсь к себе в комнату, общаюсь со своей девушкой.

– Смотрю, у тебя есть игровая приставка?

– Да, я часто играю. Несколько раз играл против пацанов из команды. Всегда побеждаю.

– Играешь за «Динамо» в FIFA20?

– Да, я играю за «Динамо». Вчера обыграл «Шахтер» – 3:1, – сказал Каргбо.

Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.