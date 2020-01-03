КАРГБО: «Шабанов – хороший парень, но на тренировках вырывает ноги»

Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал, с кем уже успел подружиться в киевской команде и охарактеризовал своих новых партнеров.

«В жизни еще не со многими знаком... Миккель Дуэлунн… Дружу с Мохаммедом Кадири и Сидклеем. Иногда общаемся с Цитаишвили… Знаком со светловолосым центральным защитником… [Шабановым]. Он сразу подошел познакомился на тренировке. Дубасит меня в процессе – это не то слово! Хороший парень, но на тренировках вырывает ноги сопернику.

Кстати, знаком с Жерсоном Родригешом, Де Пеной. Из голкиперов лично знаком уже с Бущаном. На тренировках отдает классные передачи из своей штрафой. Фран Соль хороший нападающий», — рассказал Каргбо.

Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.