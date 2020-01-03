КАРГБО: «Шабанов – хороший парень, но на тренировках вырывает ноги»

Новичок киевского клуба – о партнерах по команде

  • 03.01.2020 17:18
  • 1065 просмотров
  • 3 комментария
КАРГБО: «Шабанов – хороший парень, но на тренировках вырывает ноги»
© ФК Динамо. Ибрагим Каргбо
Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал, с кем уже успел подружиться в киевской команде и охарактеризовал своих новых партнеров.
 
«В жизни еще не со многими знаком... Миккель Дуэлунн… Дружу с Мохаммедом Кадири и Сидклеем. Иногда общаемся с Цитаишвили… Знаком со светловолосым центральным защитником… [Шабановым]. Он сразу подошел познакомился на тренировке. Дубасит меня в процессе – это не то слово! Хороший парень, но на тренировках вырывает ноги сопернику.
 
Кстати, знаком с Жерсоном Родригешом, Де Пеной. Из голкиперов лично знаком уже с Бущаном. На тренировках отдает классные передачи из своей штрафой. Фран Соль хороший нападающий», — рассказал Каргбо.
 
Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.
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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:29
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:27
    Если бы ещё Саша Петрик внимательно читал, человек пришел только что и поедет на сборы с первой командой.
    Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
    Та причем тут это вообще? У ДК 10500 трансферов различных, а играет де пена 1 из всех? Супер.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:27
    -1
    Саша Петрик, 03.01.2020 17:22
    Короче куча классных игроков, только не играет никто, клуб по интересам
    Если бы ещё Саша Петрик внимательно читал, человек пришел только что и поедет на сборы с первой командой.
    Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:22
    0
    Короче куча классных игроков, только не играет никто, клуб по интересам
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:29
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:27
    Если бы ещё Саша Петрик внимательно читал, человек пришел только что и поедет на сборы с первой командой.
    Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
    Та причем тут это вообще? У ДК 10500 трансферов различных, а играет де пена 1 из всех? Супер.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:22
    0
    Короче куча классных игроков, только не играет никто, клуб по интересам
    Ссылка
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