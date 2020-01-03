КАРГБО: «Шабанов – хороший парень, но на тренировках вырывает ноги»

Новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо рассказал, с кем уже успел подружиться в киевской команде и охарактеризовал своих новых партнеров.
«В жизни еще не со многими знаком... Миккель Дуэлунн… Дружу с Мохаммедом Кадири и Сидклеем. Иногда общаемся с Цитаишвили… Знаком со светловолосым центральным защитником… [Шабановым]. Он сразу подошел познакомился на тренировке. Дубасит меня в процессе – это не то слово! Хороший парень, но на тренировках вырывает ноги сопернику.
Кстати, знаком с Жерсоном Родригешом, Де Пеной. Из голкиперов лично знаком уже с Бущаном. На тренировках отдает классные передачи из своей штрафой. Фран Соль хороший нападающий», — рассказал Каргбо.
Киевляне подписали бельгийского форварда в начале декабря прошлого года. До перехода в «Динамо» он выступал за бельгийский «Льерс» на правах аренды, проведя за него 10 матчей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
Вы хоть если срите на Динамо, то срите Правильно без ошибок.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.