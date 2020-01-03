Тоттенхэм назвал характер травмы Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий Гарри Кейн травмировался в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
Сообщается, что 26-летний форвард получил разрыв мышцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления не названы, медицинский персонал продолжит анализировать травму в процессе лечения.
Отметим, что в текущем сезоне Кейн сыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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