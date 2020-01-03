Тоттенхэм назвал характер травмы Кейна

Главный голеадор «шпор» получил разрыв мышцы задней поверхности бедра

  • 03.01.2020 19:08
  • 1085 просмотров
  • 3 комментария
Тоттенхэм назвал характер травмы Кейна
© ФК Тоттенхэм. Гарри Кейн
Лондонский «Тоттенхэм» подтвердил, что нападающий Гарри Кейн травмировался в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
 
Сообщается, что 26-летний форвард получил разрыв мышцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления не названы, медицинский персонал продолжит анализировать травму в процессе лечения.
 
Отметим, что в текущем сезоне Кейн сыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник — ФК Тоттенхэм

(2 голоса)

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Комментарии
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 03.01.2020 19:50
    -1
    Без Кейна,Тотенхэма жопа
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 03.01.2020 19:49
    0
    Думаю это на долго!! так что нужно срочно один нападающий Мауру!! Но Уже помню было такое что он вылетал на долго , и команду тащил Сон!!
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 19:17
    +2
    Жалко дядьку. Выздоравливай
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 19:17
    +2
    Жалко дядьку. Выздоравливай
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 03.01.2020 19:49
    0
    Думаю это на долго!! так что нужно срочно один нападающий Мауру!! Но Уже помню было такое что он вылетал на долго , и команду тащил Сон!!
    Ссылка
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