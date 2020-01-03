Спортивный директор Тамбова: «Муйива выпадал из игрового ритма»

Павел Худяков рассказал, почему новичок «Динамо» не подошел «Тамбову»

  • 03.01.2020 18:10
  • 1974 просмотра
  • 5 комментариев
Спортивный директор Тамбова: «Муйива выпадал из игрового ритма»
© ФК Тамбов. Ола Муйива
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, почему клуб расстался с нигерийским форвардом Олой Муйивой, который, по информации СМИ, стал игроком киевского «Динамо».
 
«Мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Муйивой. Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Муйива, конечно, оставил более весомый след в «Тамбове». Помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба.
 
Однако, когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелеты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции. Сейчас он найдет себе новый клуб и еще обязательно заявит о себе», – сказал Худяков.
 
Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало с 21-летним нигерийцем контракт на 3,5 года.
 
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Источник — Матч ТВ

(8 голосов)

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Комментарии
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 19:07
    0
    1 гол, забил за 33 игры))) дебютный нападающий
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 18:29
    +2
    Maks7777, 03.01.2020 18:19
    Допингом Беседин угостит выпадать в ДК не будетт))
    После стольких эпизодов с допингом уж кому кому, но точно не шахтарям умничать стоит
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.01.2020 18:25
    0
    На перспективу. Парень мАлАдой. Через 3,5 года как раз можно будет в оренду отдавать куда-то опыта набираться и дай бог в 25-26 выстрелит на перспективу
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.01.2020 18:19
    -3
    Допингом Беседин угостит выпадать в ДК не будетт))
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 18:16
    +1
    Там выпадал, а в дк прям заиграет? Сомнительно.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 18:29
    +2
    Maks7777, 03.01.2020 18:19
    Допингом Беседин угостит выпадать в ДК не будетт))
    После стольких эпизодов с допингом уж кому кому, но точно не шахтарям умничать стоит
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 18:16
    +1
    Там выпадал, а в дк прям заиграет? Сомнительно.
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 19:07
    0
    1 гол, забил за 33 игры))) дебютный нападающий
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.01.2020 18:25
    0
    На перспективу. Парень мАлАдой. Через 3,5 года как раз можно будет в оренду отдавать куда-то опыта набираться и дай бог в 25-26 выстрелит на перспективу
    Ссылка
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