Спортивный директор Тамбова: «Муйива выпадал из игрового ритма»

Павел Худяков рассказал, почему клуб расстался с нигерийским форвардом Олой Муйивой, который, Спортивный директор «Тамбова»рассказал, почему клуб расстался с нигерийским форвардом Олой Муйивой, который, по информации СМИ, стал игроком киевского «Динамо»

«Мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Муйивой. Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Муйива, конечно, оставил более весомый след в «Тамбове». Помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба.

Однако, когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелеты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции. Сейчас он найдет себе новый клуб и еще обязательно заявит о себе», – сказал Худяков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало с 21-летним нигерийцем контракт на 3,5 года.