Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Уже не могу играть как 10 лет назад»

Новичок «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как возраст заставляет его менять стиль игры:

«После травмы, полученной мною в «Манчестер Юнайтед», многие говорили, что я не смогу вернуться. Но я усердно работал и могу играть. Да, я уже не могу делать это как 10 лет назад, но я все равно знаю, на что я способен. Вместо того, чтобы быстро бежать теперь я могу пробить с 40 метров.

Я знаю, что в «Милане» очень высоко давление. Все ждут результатов, поэтому нам нужно добиться большего. Я хочу, чтобы мы улучшили свое положение. Но если говорить лично обо мне, то я хочу получить столько удовольствия, насколько это возможно».