ФОТО. Ольга Савчук готовит Каролину Плишкову к турниру в Брисбене

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук готовит вторую ракетку мира Каролину Плишкову к турниру категории Премьер в Брисбене.
Напомним, в прошлом сезону Савчук работала с чешкой на соревнованиях в китайском Чжэнчжоу, который стали триумфальными для Плишковой. Во время межсезонной подготовки украинка присоединилась к тренерскому штабу чешской спортсменки.
Отметим, что Савчук также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.
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Источник — Sport.ua
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