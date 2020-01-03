ФОТО. Ольга Савчук готовит Каролину Плишкову к турниру в Брисбене

Украинка выступит в роли тренера второй ракетки мира

  • 03.01.2020 16:57
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ФОТО. Ольга Савчук готовит Каролину Плишкову к турниру в Брисбене
© Jimmie48 Photography. Ольга Савчук и Каролина Плишкова
Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук готовит вторую ракетку мира Каролину Плишкову к турниру категории Премьер в Брисбене.
 
Напомним, в прошлом сезону Савчук работала с чешкой на соревнованиях в китайском Чжэнчжоу, который стали триумфальными для Плишковой. Во время межсезонной подготовки украинка присоединилась к тренерскому штабу чешской спортсменки.
 
Отметим, что Савчук также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.
 
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Источник — Sport.ua

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