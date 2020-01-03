Луиш КАШТРУ: «Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что «горнякам» будет очень непросто пройти в 1/16 финала Лиги Европы португальскую «Бенфику».
«В настоящий момент пройти «Бенфику» будет чрезвычайно сложно. Не только из-за сильной команды, которая у них есть, но и из-за идей Бруну Лаже о том, какой должна быть игра «Бенфики», - отметил Луиш Каштру в комментарии для SIC Notícias.
Напомним, первая встреча «Шахтера» и «Бенфики» состоится в Украине 20 февраля, а ответный матч будет проведен в Португалии 27 февраля.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «горняков» во главе с Каштру посетил один из последних матчей «Бенфики».
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У Лугано Цюриха Реала и т.д.
Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
У Лугано Цюриха Реала и т.д.
Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
У Лугано Цюриха Реала и т.д.
Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
У Лугано Цюриха Реала и т.д.
Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
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