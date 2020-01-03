Луиш КАШТРУ: «Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно»

Наставник «Шахтера» прокомментировал предстоящую встречу с португальским клубом в Лиге Европы

  • 03.01.2020 16:42
  • 947 просмотров
  • 9 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно»
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что «горнякам» будет очень непросто пройти в 1/16 финала Лиги Европы португальскую «Бенфику».

«В настоящий момент пройти «Бенфику» будет чрезвычайно сложно. Не только из-за сильной команды, которая у них есть, но и из-за идей Бруну Лаже о том, какой должна быть игра «Бенфики», - отметил Луиш Каштру в комментарии для SIC Notícias.

Напомним, первая встреча «Шахтера» и «Бенфики» состоится в Украине 20 февраля, а ответный матч будет проведен в Португалии 27 февраля.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «горняков» во главе с Каштру посетил один из последних матчей «Бенфики».

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(5 голосов)

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Комментарии
    pavel85
    online
      pavel85, 03.01.2020 17:32
    0
    Если проиграете,значит ловить нечего в Лиге Европы.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.01.2020 17:31
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:30
    У нас каждого клуба есть своя игра.
    У Лугано Цюриха Реала и т.д.
    Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
    Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
    угу
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:31
    0
    AK_228, 03.01.2020 17:11
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    Лугуано тут вообще не причём
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:31
    0
    Готовит почву под сомнительные результаты явно
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:30
    0
    AK_228, 03.01.2020 17:11
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    У нас каждого клуба есть своя игра.
    У Лугано Цюриха Реала и т.д.
    Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
    Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 03.01.2020 17:28
    0
    Вже наложив у штани
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.01.2020 17:11
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 16:56
    Чувствуется чемпионский дух тренера.
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 16:56
    +1
    Чувствуется чемпионский дух тренера.
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 16:49
    +4
    Нет уверенности перед боем - ты уже просрал.
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 16:49
    +4
    Нет уверенности перед боем - ты уже просрал.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 16:56
    +1
    Чувствуется чемпионский дух тренера.
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 03.01.2020 17:32
    0
    Если проиграете,значит ловить нечего в Лиге Европы.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.01.2020 17:31
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:30
    У нас каждого клуба есть своя игра.
    У Лугано Цюриха Реала и т.д.
    Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
    Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
    угу
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:31
    0
    AK_228, 03.01.2020 17:11
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    Лугуано тут вообще не причём
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 17:31
    0
    Готовит почву под сомнительные результаты явно
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.01.2020 17:30
    0
    AK_228, 03.01.2020 17:11
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    У нас каждого клуба есть своя игра.
    У Лугано Цюриха Реала и т.д.
    Если человек уверен в своих силах, он либо схитрить может, либо промолчать, либо кратко дать ответ. Конечно это зависит от умственных способностей человека.
    Но он главный тренер. Какой то уверенности я лично не вижу.
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 03.01.2020 17:28
    0
    Вже наложив у штани
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.01.2020 17:11
    0
    trasher87 trasher87, 03.01.2020 16:56
    Чувствуется чемпионский дух тренера.
    "Нужно начинать игру не с первого касания к мячу, а намного раньше. Это, скорее всего, какой-то психологический фактор, с которым нужно бороться и не допускать ошибок на первых секундах, не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", – рассказал главный тренер."
    слова Михайличенко перед матчем с лугано... у лугано есть "своя" игра оказываеться
    Ссылка
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