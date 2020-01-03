Луиш КАШТРУ: «Пройти Бенфику будет чрезвычайно сложно»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что «горнякам» будет очень непросто пройти в 1/16 финала Лиги Европы португальскую «Бенфику».

«В настоящий момент пройти «Бенфику» будет чрезвычайно сложно. Не только из-за сильной команды, которая у них есть, но и из-за идей Бруну Лаже о том, какой должна быть игра «Бенфики», - отметил Луиш Каштру в комментарии для SIC Notícias.

Напомним, первая встреча «Шахтера» и «Бенфики» состоится в Украине 20 февраля, а ответный матч будет проведен в Португалии 27 февраля.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «горняков» во главе с Каштру посетил один из последних матчей «Бенфики».