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Тренерский штаб Шахтера во главе с Каштру посетил матч Бенфики

Наставник «горняков» предпочел лично просмотреть в действии ближайшего оппонента в еврокубках

  • 19.12.2019 16:49
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Тренерский штаб Шахтера во главе с Каштру посетил матч Бенфики
© twitter.com/slbenfica

Тренерский штаб «Шахтера» во главе с Луишем Каштру накануне вечером посетил поединок Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Брагой».

Очевидно, представители чемпиона Украины хотели воочию оценить сильные и слабые стороны «Бенфики», которая, напомним, будет соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч против «Браги» «Бенфика» завершила волевой победой – 2:1.

Гроза украинских грандов, тренер-новатор и убийца Зенита: все, что нужно знать о сегодняшней «Бенфике» - сопернике «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы

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Источник — A Bola

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