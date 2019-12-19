Тренерский штаб Шахтера во главе с Каштру посетил матч Бенфики

Тренерский штаб «Шахтера» во главе с Луишем Каштру накануне вечером посетил поединок Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Брагой».
Очевидно, представители чемпиона Украины хотели воочию оценить сильные и слабые стороны «Бенфики», которая, напомним, будет соперником «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.
Матч против «Браги» «Бенфика» завершила волевой победой – 2:1.
Гроза украинских грандов, тренер-новатор и убийца Зенита: все, что нужно знать о сегодняшней «Бенфике» - сопернике «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы
Источник — A Bola
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