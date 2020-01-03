Еще один игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Полузащитник «Шахтера» Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, которая сегодня вечером начинает подготовку к Предолимпийскому турниру КОНМЕБОЛ.

22-летний хавбек «горняков» получил приглашение от главного тренера команды Андре Жардина в связи с повреждением, которое получил полузащитник греческого ПАОКа Дуглас Аугусто.

Кроме того, довызваны в олимпийскую сборную Бразилии также Бруно Фукс из «Интернасьонала» и Яго из «Аугсбурга», которые призваны заменить травмированных Айртона и Ибаньеса из московского «Спартака» и «Аталанты» соответственно.

Напомним, ранее вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил еще один футболист «Шахтера» - правый фулбек Додо.

Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 18 января по 9 февраля. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио.