Еще один игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Хавбек Майкон был экстренно довызван тренерским штабом команды для участия в Предолимпийском турнире

  • 03.01.2020 16:25
  • 1384 просмотра
  • 2 комментария
Еще один игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
© ФК Шахтер. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, которая сегодня вечером начинает подготовку к Предолимпийскому турниру КОНМЕБОЛ.

22-летний хавбек «горняков» получил приглашение от главного тренера команды Андре Жардина в связи с повреждением, которое получил полузащитник греческого ПАОКа Дуглас Аугусто.

Кроме того, довызваны в олимпийскую сборную Бразилии также Бруно Фукс из «Интернасьонала» и Яго из «Аугсбурга», которые призваны заменить травмированных Айртона и Ибаньеса из московского «Спартака» и «Аталанты» соответственно.

Напомним, ранее вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил еще один футболист «Шахтера» - правый фулбек Додо.

Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 18 января по 9 февраля. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио.

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 03.01.2020 16:44
    0
    shevsen, 03.01.2020 16:39
    И где это будут показывать?
    в Бразилии точно будут!
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.01.2020 16:39
    0
    И где это будут показывать?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 03.01.2020 16:44
    0
    shevsen, 03.01.2020 16:39
    И где это будут показывать?
    в Бразилии точно будут!
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.01.2020 16:39
    0
    И где это будут показывать?
    Ссылка
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