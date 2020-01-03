СЕЛЮК – о трансфере Муйивы: «Динамо выбирает игроков тщательно»

Агент вингера Олы Муйивы Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о переходе своего подопечного в «Динамо»:
«Муйива перешел в «Динамо». «Динамо» выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница».
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Источник — Sport24
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И лучший в масштабах динамы, а не украинского футбола.
Когда пишете, то уточняйте и не путайте людей.
И лучший в масштабах динамы, а не украинского футбола.
Когда пишете, то уточняйте и не путайте людей.
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