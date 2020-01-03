СЕЛЮК – о трансфере Муйивы: «Динамо выбирает игроков тщательно»

Агент Олы Муйивы – о переходе в «Динамо»

  • 03.01.2020 16:29
  • 3391 просмотр
  • 15 комментариев
СЕЛЮК – о трансфере Муйивы: «Динамо выбирает игроков тщательно»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Агент вингера Олы Муйивы Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о переходе своего подопечного в «Динамо»:

«Муйива  перешел в «Динамо». «Динамо» выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница».

Муйива перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.

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Источник — Sport24

(14 голосов)

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Комментарии
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 17:30
    0
    Кста, на фоне Динамовских трансферов, Трансфер Коноплянки выглядит как бомба
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:29
    0
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Лучший по мнению динамовских фанов, а не болел.
    И лучший в масштабах динамы, а не украинского футбола.
    Когда пишете, то уточняйте и не путайте людей.
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
      Сергей Ксендзик, 03.01.2020 17:18
    0
    Як,як вибирає ?? ))
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:15
    -1
    Давно о селюке не было слышно. И тут такая сенсация. Трансфер века. Срна отдыхает.
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    zakharka
    online
      zakharka, 03.01.2020 17:12
    0
    .....сказал проктолог , вынимая толстый палец из задницы Динамо !!!
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    bonv
    online
      bonv, 03.01.2020 16:48
    0
    хто платить гроші той і заказує музику..
    Ссылка
    shoko
      shoko, 03.01.2020 16:46
    0
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Супряга улыбнулся
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.01.2020 16:45
    +2
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Ага только выбор был выберите лучшего из худших
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.01.2020 16:38
    -4
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.01.2020 16:37
    +1
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 03.01.2020 16:37
    +1
    Фамилия говорит сама за себя
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 03.01.2020 16:37
    +6
    Аааххахаххаха, еще год толком не начался а дыpявые уже жгут)) Где-то улыбнулся один (Пантич, Кадар, Кадири, Сидклей, Родригеш, Соль) (нужное подчеркните, только тщательно)
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 03.01.2020 16:37
    0
    Ретельно 🙈
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 16:31
    +6
    axaxxaxa, жалко Супряги, который стоит 6 лям и который будет опять греть банку
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:31
    +11
    Супер, впарил ещё и стебется
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 16:31
    +11
    Супер, впарил ещё и стебется
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 03.01.2020 16:37
    +6
    Аааххахаххаха, еще год толком не начался а дыpявые уже жгут)) Где-то улыбнулся один (Пантич, Кадар, Кадири, Сидклей, Родригеш, Соль) (нужное подчеркните, только тщательно)
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 16:31
    +6
    axaxxaxa, жалко Супряги, который стоит 6 лям и который будет опять греть банку
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.01.2020 16:45
    +2
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Ага только выбор был выберите лучшего из худших
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.01.2020 16:37
    +1
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 03.01.2020 16:37
    +1
    Фамилия говорит сама за себя
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 03.01.2020 17:30
    0
    Кста, на фоне Динамовских трансферов, Трансфер Коноплянки выглядит как бомба
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 03.01.2020 17:29
    0
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Лучший по мнению динамовских фанов, а не болел.
    И лучший в масштабах динамы, а не украинского футбола.
    Когда пишете, то уточняйте и не путайте людей.
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
      Сергей Ксендзик, 03.01.2020 17:18
    0
    Як,як вибирає ?? ))
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 03.01.2020 17:12
    0
    .....сказал проктолог , вынимая толстый палец из задницы Динамо !!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.01.2020 16:48
    0
    хто платить гроші той і заказує музику..
    Ссылка
    shoko
      shoko, 03.01.2020 16:46
    0
    bonv, 03.01.2020 16:38
    Безкоштовно взяли і це краще ніж "зірок" Бразилії за млн а потім здихатись не можуть.. Приклад де Пени - показовий. Ніхто від нього нічого не сподівався а став кращим гравцем Динамо на думку боліл у 2019 році.
    Супряга улыбнулся
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 03.01.2020 16:37
    0
    Ретельно 🙈
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