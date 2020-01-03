ФОТО. Ястремская тренируется на кортах Брисбена

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская усиленно готовиться к хардовому Премьеру в Брисбене, который стартует на следующей неделе.
19-летняя одесситка уже тренируется на австралийских кортах под началом своего нового тренера Саши Баина.
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Источник — Sport.ua
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