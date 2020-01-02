ФОТО. Стильная и загадочная Даяна Ястремская

Украинская теннисистка порадовала подписчиков своего инстаграма новыми фотографиями

  • 02.01.2020 17:45
  • 563 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Стильная и загадочная Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилсь снимками с новой фотосессии.
 
Напомним, 19-летняя одесситка встретила новый год в Австралии, где уже на следующей неделе начнет борьбу на хардовом Премьере в Брисбене.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.01.2020 feels❤️ #dy#loveyourlife

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 17:53
    +1
    Ястремская-прелесть
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.01.2020 17:53
    +1
    Ястремская-прелесть
    Ссылка
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