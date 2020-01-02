ФОТО. Стильная и загадочная Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилсь снимками с новой фотосессии.
Напомним, 19-летняя одесситка встретила новый год в Австралии, где уже на следующей неделе начнет борьбу на хардовом Премьере в Брисбене.
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Источник — Instagram
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