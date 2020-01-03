Манчестер Юнайтед нацелилися на 21-летнего хавбека Норвича

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить свой состав хавбеком «Норвича» Тоддом Кантуэллом.

На 21-летнего игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Трансфер Кантуэлла может обойтись в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Кантуэлл забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи за 21 матч.