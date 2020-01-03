Манчестер Юнайтед нацелилися на 21-летнего хавбека Норвича

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить свой состав хавбеком «Норвича» Тоддом Кантуэллом.
На 21-летнего игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Трансфер Кантуэлла может обойтись в 15 миллионов евро.
Отметим, что МЮ нуждается в усилении средней линии, поскольку сейчас травмированы полузащитники Поль Погба и Скотт Мактоминей.
В этом сезоне Кантуэлл забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи за 21 матч.
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Источник — Daily Mail
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