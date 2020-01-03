Тер Штеген пропустит дерби против Эспаньола

Голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Штеген пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании – каталонское дерби против «Эспаньола», которое состоится завтра, 4 января (начало – 22:00 по Киеву).
Причиной является повреждение сухожилия правого колена. Врачи «Барселоны» попытаются поставить тер Штегена на ноги к матчу Суперкубка Испании против «Атлетико» (9 января).
Ранее сообщалось о том, что тер Штегеном интересуется «Ювентус».
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Источник — As.com
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