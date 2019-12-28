Ювентус хочет купить Тер Штегена

Туринский «Ювентус» намерен усилить позицию вратаря. Как сообщает El Mundo Deportivo итальянский клуб летом планирует попрощаться с Войцехом Щесны.
В качестве замены поляку «Ювентус» видит голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Действующий контракт игрока с «Барселоной» истекает в 2021-м году.
В этом сезоне Тер Штеген сыграл 25 матчей за «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вскоре купит Эрлинга Холанда.
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Источник — El Mundo Deportivo
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Спорт юа уже начали отмечать НГ наверное)
Спорт юа уже начали отмечать НГ наверное)
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