Ювентус хочет купить Тер Штегена

Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в Италии

  • 28.12.2019 14:50
  • 695 просмотров
  • 3 комментария
Ювентус хочет купить Тер Штегена
© Reuters. Марк-Андре Тер Штеген

Туринский «Ювентус» намерен усилить позицию вратаря. Как сообщает El Mundo Deportivo итальянский клуб летом планирует попрощаться с Войцехом Щесны.

В качестве замены поляку «Ювентус» видит голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
 
Действующий контракт игрока с «Барселоной» истекает в 2021-м году.
 
В этом сезоне Тер Штеген сыграл 25 матчей за «Барселону».
 
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Источник — El Mundo Deportivo

(3 голоса)

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Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 28.12.2019 14:55
    0
    Ага, и Штеген мечтает и Барса не против
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 28.12.2019 14:52
    +1
    Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в Италии
    Спорт юа уже начали отмечать НГ наверное)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 14:51
    0
    Лунина берите не пожалеете! Очень дешево и сердито
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 28.12.2019 14:52
    +1
    Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в Италии
    Спорт юа уже начали отмечать НГ наверное)
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 28.12.2019 14:55
    0
    Ага, и Штеген мечтает и Барса не против
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 14:51
    0
    Лунина берите не пожалеете! Очень дешево и сердито
    Ссылка
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