Ювентус выиграл борьбу за Эрлинга Холанда

Лидер атаки «Зальцбурга» Эрлинг Холанд может перебраться в чемпионат Италии.
Как сообщает Football Italia, борьбу за 19-летнего норвежца выиграл «Ювентус».
Туринский клуб опередил «Манчестер Юнайтед», «Боруссию» и «Милан».
Ожидается, что за Холанда «Ювентус» заплатит 30 млн евро.
В этом сезоне на счету Холанда 28 голов и 7 ассистов в 22-х матчах.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подготовил 90 миллионов евро на трансфер Холанда.
Источник — Football-Italia
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