Ювентус выиграл борьбу за Эрлинга Холанда

Туринский клуб в январе усилится талантом «Зальцбурга»

  • 24.12.2019 14:26
  • 1367 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус выиграл борьбу за Эрлинга Холанда
© ФК Зальцбург. Эрлинг Холанд
Лидер атаки «Зальцбурга» Эрлинг Холанд может перебраться в чемпионат Италии.
 
Как сообщает Football Italia, борьбу за 19-летнего норвежца выиграл «Ювентус».
 
Туринский клуб опередил «Манчестер Юнайтед», «Боруссию» и «Милан».
 
Ожидается, что за Холанда «Ювентус» заплатит 30 млн евро.
 
В этом сезоне на счету Холанда 28 голов и 7 ассистов в 22-х матчах.
 
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Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 24.12.2019 14:59
    0
    ihor7003, 24.12.2019 14:44
    Ювентус заплатит 30 млн, а МЮ готов был заплатить 90 млн и Зальцбург конечно выбирает Юве. Думайте что пишите
    может МЮ ничего не предлагал?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 14:44
    0
    Ювентус заплатит 30 млн, а МЮ готов был заплатить 90 млн и Зальцбург конечно выбирает Юве. Думайте что пишите
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 24.12.2019 14:59
    0
    ihor7003, 24.12.2019 14:44
    Ювентус заплатит 30 млн, а МЮ готов был заплатить 90 млн и Зальцбург конечно выбирает Юве. Думайте что пишите
    может МЮ ничего не предлагал?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.12.2019 14:44
    0
    Ювентус заплатит 30 млн, а МЮ готов был заплатить 90 млн и Зальцбург конечно выбирает Юве. Думайте что пишите
    Ссылка
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