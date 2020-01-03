Реал не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно

Руководство «Реала» и главный тренер команды Зинедин Зидан решили не покупать новых игроков в январе.
Как сообщает AS, мадридский клуб в январе хочет продать форварда Мариано Диаса и хавбека Браима Диаса.
Отметим, что планирует хочет купить полузащитника МЮ Поля Погба, но этот трансфер, скорее всего, состоится летом.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Луку Йовича на Тимо Вернера.
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Источник — As.com
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