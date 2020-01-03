Реал не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно

Руководство «Реала» и главный тренер команды Зинедин Зидан решили не покупать новых игроков в январе.

Как сообщает AS, мадридский клуб в январе хочет продать форварда Мариано Диаса и хавбека Браима Диаса.

Отметим, что планирует хочет купить полузащитника МЮ Поля Погба, но этот трансфер, скорее всего, состоится летом.