Златан ИБРАГИМОВИЧ: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в «Милан».

«В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналин, чтобы показать как можно больше.

«Милан» вернул мне ощущение счастья от игры в футбол после «Барселоны». Я пришел сюда, чтобы улучшить ситуацию. Результаты не очень, особенно последний матч. Но сезон – это не спринт, а марафон. Нужно много работать и верить. Я не потерял страсть к тому, чем занимаюсь.

Я настроен позитивно, выкладываюсь на 200 процентов. Если бы я не верил, то не сидел бы сейчас тут», - сказал Ибрагимович.

Ибрагимович получит контракт на 6 месяцев с возможностью продления на год.