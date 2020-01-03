Златан ИБРАГИМОВИЧ: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»

Шведский нападающий доволен, что вернулся в «Милан»

  • 03.01.2020 13:20
  • 1154 просмотра
  • 1 комментарий
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в «Милан».

«В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналин, чтобы показать как можно больше.
 
«Милан» вернул мне ощущение счастья от игры в футбол после «Барселоны». Я пришел сюда, чтобы улучшить ситуацию. Результаты не очень, особенно последний матч. Но сезон – это не спринт, а марафон. Нужно много работать и верить. Я не потерял страсть к тому, чем занимаюсь.
 
Я настроен позитивно, выкладываюсь на 200 процентов. Если бы я не верил, то не сидел бы сейчас тут», - сказал Ибрагимович.
 
Ибрагимович получит контракт на 6 месяцев с возможностью продления на год.
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Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 13:26
    0
    Все дело в цыфрах
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 03.01.2020 13:26
    0
    Все дело в цыфрах
    Ссылка
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