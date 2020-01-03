Манчестер Сити собирается предложить однолетний контракт Фернандиньо

«Манчестер Сити» намерен сохранить в составе бразильского хавбека Фернандиньо.
Как сообщает The Sun, «горожане» предложат игроку однолетний контракт.
Напомним, трудовое соглашение Фернандиньо с «Сити» истекает 30 июня 2020 года.
В этом сезоне Фернандиньо провел 22 матча.
Ранее сообщалось, что Фернандиньо хочет подписать ПСЖ.
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Источник — The Sun
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