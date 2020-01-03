Манчестер Сити собирается предложить однолетний контракт Фернандиньо

Бразилец останется в клубе

  • 03.01.2020 12:51
  • 1293 просмотра
  • 2 комментария
Манчестер Сити собирается предложить однолетний контракт Фернандиньо
© Twitter. Фернандиньо
«Манчестер Сити» намерен сохранить в составе бразильского хавбека Фернандиньо.
 
Как сообщает The Sun, «горожане» предложат игроку однолетний контракт.
 
Напомним, трудовое соглашение Фернандиньо с «Сити» истекает 30 июня 2020 года.
 
В этом сезоне Фернандиньо провел 22 матча.
 
Ранее сообщалось, что Фернандиньо хочет подписать ПСЖ.
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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:58
    0
    lgpaladin, 03.01.2020 12:59
    хороший защитник
    усиление
    в шахте он был чуть ли не атакующим полузащитником, а ты его защитником обзываешь)
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 03.01.2020 12:59
    0
    хороший защитник
    усиление
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.01.2020 13:58
    0
    lgpaladin, 03.01.2020 12:59
    хороший защитник
    усиление
    в шахте он был чуть ли не атакующим полузащитником, а ты его защитником обзываешь)
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 03.01.2020 12:59
    0
    хороший защитник
    усиление
    Ссылка
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