ЯРЕМЧУК: «Если обменялся с кем-то футболкой – с зарплаты вычтут 75 евро»

На сезон у каждого игрока «Гента» три комплекта игровой формы.
«Если с кем-то обменялся футболками в чемпионате Бельгии - платишь 75 евро ...Просто тебе их из зарплаты высчитывают. Можешь забрать себе две футболки, рассчитаешься за них - и получишь еще две новые. Обмениваться футболками можно, но только в еврокубках.
Но если футболка порвалась – ничего высчитывать не будут, это игровая ситуация», - рассказал Яремчук.
Читайте также: Роман ЯРЕМЧУК: «Были официальные предложения от Ромы и Бешикташа»
Источник — Вацко Live
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.