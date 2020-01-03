ЯРЕМЧУК: «Если обменялся с кем-то футболкой – с зарплаты вычтут 75 евро»

Форвард «Гента» рассказал о клубных правилах

  • 03.01.2020 10:35
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ЯРЕМЧУК: «Если обменялся с кем-то футболкой – с зарплаты вычтут 75 евро»
© ФК Гент. Роман Яремчук

На сезон у каждого игрока «Гента» три комплекта игровой формы.

«Если с кем-то обменялся футболками в чемпионате Бельгии - платишь 75 евро ...Просто тебе их из зарплаты высчитывают. Можешь забрать себе две футболки, рассчитаешься за них - и получишь еще две новые. Обмениваться футболками можно, но только в еврокубках.

Но если футболка порвалась – ничего высчитывать не будут, это игровая ситуация», - рассказал Яремчук.

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Источник — Вацко Live

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