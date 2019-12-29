Роман ЯРЕМЧУК: «Были официальные предложения от Ромы и Бешикташа»

Украинец рассказал о новом контракте и переходе в другой чемпионат

  • 29.12.2019 18:21
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Роман ЯРЕМЧУК: «Были официальные предложения от Ромы и Бешикташа»
© twitter.com/KAAGent

Форвард «Гента» Роман Яремчук недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт, однако украинскому игроку пообещали продать его при первой же возможности.

«Когда подписывал новый контракт с «Гентом», то они сами сказали - мы хотим тебя продать. Но давай ты подписываешь контракт, а мы тебя потом продаем. Клаусула? Нет, не прописывал. Я на 100% уверен, что они отпустят. Думаю, минувшим летом было рано уходить из «Гента».

«Официально было предложение от «Ромы» и «Бешикташа». От «Ромы» было официально с переговорами, но «Гент» загнул 20 миллионов евро, они сразу отказались», - рассказал Яремчук.

В нынешнем сезоне украинец забил в чемпионате Бельгии 10 голов.

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Источник — Вацко Light

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