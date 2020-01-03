Астон Вилла хочет подписать Батшуайи

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи вскоре может покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sports, 26-летнего бельгийца хочет подписать «Астон Вилла».
Дебютант Премьер-лиги хочет найти замену для травмированного основного форварда Уэсли. «Астон Вилла» намерена арендовать Батшуайи.
В этом сезоне бельгийский форвард сыграл 18 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» может купить полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотера.
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Источник — Sky Sports
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