Астон Вилле нужен полузащитник Челси

29-летний английский полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу» на правах аренды.

Первую часть сезона Дэнни провел в аренде в «Бернли». Но футболист принял участие всего в одном поединке АПЛ, и договор, который действителен до января, вряд ли будет продлен.

«Астон Вилла» ищет игрока, который сможет заменить травмированного Джона Макгинна. В стане «вилланов» считают, что Дринкуотер справится с этой задачей.

Контракт Дэнни с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года.