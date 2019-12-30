Астон Вилле нужен полузащитник Челси

Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в составе «вилланов»

  • 30.12.2019 22:58
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Астон Вилле нужен полузащитник Челси
© Daily Star. Дэнни Дринкуотер

29-летний английский полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу» на правах аренды.

Первую часть сезона Дэнни провел в аренде в «Бернли». Но футболист принял участие всего в одном поединке АПЛ, и договор, который действителен до января, вряд ли будет продлен.

«Астон Вилла» ищет игрока, который сможет заменить травмированного Джона Макгинна. В стане «вилланов» считают, что Дринкуотер справится с этой задачей.

Контракт Дэнни с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года.

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Источник — Sky Sports

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