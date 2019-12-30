Астон Вилле нужен полузащитник Челси

29-летний английский полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может перейти в «Астон Виллу» на правах аренды.
Первую часть сезона Дэнни провел в аренде в «Бернли». Но футболист принял участие всего в одном поединке АПЛ, и договор, который действителен до января, вряд ли будет продлен.
«Астон Вилла» ищет игрока, который сможет заменить травмированного Джона Макгинна. В стане «вилланов» считают, что Дринкуотер справится с этой задачей.
Контракт Дэнни с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года.
Источник — Sky Sports
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