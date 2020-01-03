Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мои дети выбрали мне 21-й номер»

Форвард «Милана» рассказал о выборе номера

  • 03.01.2020 08:39
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мои дети выбрали мне 21-й номер»
© EPA

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в «Милан», а также о том, как решил взять себе 21-й номер.

«Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, поэтому я выбрал этот номер. Я всё такой же, как в детстве. Всё так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель — помочь клубу и команде улучшить ситуацию.
 
В последние две-три недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой. Всё прошло хорошо, поэтому я сейчас нахожусь здесь», - сказал Ибрагимович.
 
Ибрагимович получит контракт на 6 месяцев с возможностью продления на год.
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Источник — Football-Italia

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