Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мои дети выбрали мне 21-й номер»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в «Милан», а также о том, как решил взять себе 21-й номер.
«Я показал доступные номера своим детям, и они предпочли 21-й, поэтому я выбрал этот номер. Я всё такой же, как в детстве. Всё так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель — помочь клубу и команде улучшить ситуацию.
В последние две-три недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой. Всё прошло хорошо, поэтому я сейчас нахожусь здесь», - сказал Ибрагимович.
Ибрагимович получит контракт на 6 месяцев с возможностью продления на год.
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Источник — Football-Italia
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