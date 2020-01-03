Тоттенхэм сделал предложение по защитнику Лестера

«Тоттенхэм» нацелился на правого защитника «Лестера» Рикарду Перейру.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб предложил 35 миллионов евро за 26-летнего португальца.
Отмечается, что на Перейру рассчитывает тренер «шпор» Жозе Моуриньо.
Перейра играет за «Лестер» c 2018 года. В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Перейру также хотят купить «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
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Источник — Daily Mail
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