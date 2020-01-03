Тоттенхэм сделал предложение по защитнику Лестера

Лондонский клуб собирается купить Рикарду Перейру

  • 03.01.2020 08:21
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Тоттенхэм сделал предложение по защитнику Лестера
© Sports Globe. Рикарду Перейра
«Тоттенхэм» нацелился на правого защитника «Лестера» Рикарду Перейру.
 
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб предложил 35 миллионов евро за 26-летнего португальца.
 
Отмечается, что на Перейру рассчитывает тренер «шпор» Жозе Моуриньо.
 
Перейра играет за «Лестер» c 2018 года. В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
 
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Источник — Daily Mail

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