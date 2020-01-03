Арсенал потерял основного защитника на 6-9 месяцев

24-летний защитник «Арсенала» Калум Чемберс выбыл до конца сезона.
Футболист травмировался в матче 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Как сообщает английская пресса, у Чемберса диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. От такой травмы фулбек будет восстанавливаться от 6 до 9-ти месяцев.
В этом сезоне Чемберс сыграл за «Арсенал» 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
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Источник — Squawka
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