Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Нам было тяжело выйти из-под прессинга Арсенала»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» получил заряд энергии после забитого мяча. Они были лучше в этой игре в плане агрессии и возврата мяча. Нам было тяжело выйти из-под их прессинга.
Это была хорошая игра со стороны обеих команд, и гол, пропущенный незадолго до перерыва, стал «убийственным ударом». Проигрывая 0:1, вы остаётесь в игре, но при 0:2 вам нужен гол, чтобы получить возможность перевернуть игру. Чувствовалось, как игроки нервничали», - сказал Сульшер.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.