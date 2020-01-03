Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Нам было тяжело выйти из-под прессинга Арсенала»

«Арсенал» получил заряд энергии после забитого мяча. Они были лучше в этой игре в плане агрессии и возврата мяча. Нам было тяжело выйти из-под их прессинга.

Это была хорошая игра со стороны обеих команд, и гол, пропущенный незадолго до перерыва, стал «убийственным ударом». Проигрывая 0:1, вы остаётесь в игре, но при 0:2 вам нужен гол, чтобы получить возможность перевернуть игру. Чувствовалось, как игроки нервничали», - сказал Сульшер.