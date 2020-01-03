Карло АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы нацелены на матч с Ливерпулем»

«Честно говоря, «Манчестер Сити» провел отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре вплоть до финального свистка. В конце концов «Сити» заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верные решения.

Во втором тайме мы продемонстрировали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжелая игра с «Ливерпулем», и нам нужно сохранить настрой», - сказал Анчелотти.

Матч Кубка Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем» состоится 5 января. Начало в 18:00 по Киеву.