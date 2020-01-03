Карло АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы нацелены на матч с Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» – о предстоящем поединке

  • 03.01.2020 05:22
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы нацелены на матч с Ливерпулем»
© Twitter. Карло Анчелотти
Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21 тура чемпионата Англии.
 
«Честно говоря, «Манчестер Сити» провел отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре вплоть до финального свистка. В конце концов «Сити» заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верные решения. 
 
Во втором тайме мы продемонстрировали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжелая игра с «Ливерпулем», и нам нужно сохранить настрой», - сказал Анчелотти.
 
Матч Кубка Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем» состоится 5 января. Начало в 18:00 по Киеву.
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Источник — BBC

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