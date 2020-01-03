Вратарь Ювентуса перешел в Дженоа

Вратарь туринского «Ювентуса» Маттиа Перин перешел в «Дженоа». За «грифонов» 27-летний страж ворот будет выступать на правах аренды.

Аренда рассчитана до конца сезона и не предполагает права выкупа контракта игрока.

Отметим, что в этом сезоне Перин не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.