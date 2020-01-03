Вратарь Ювентуса перешел в Дженоа

Вратарь туринского «Ювентуса» Маттиа Перин перешел в «Дженоа». За «грифонов» 27-летний страж ворот будет выступать на правах аренды.
Аренда рассчитана до конца сезона и не предполагает права выкупа контракта игрока.
Отметим, что в этом сезоне Перин не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» купил вингера «Аталанты» Кулусевски.
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Источник — ФК Ювентус
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