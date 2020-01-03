Юрген КЛОПП: «Ребята сыграли сенсационно в матче с Шеффилд Юнайтед»

«Хорошо оставаться непобедимым в течение года. Но в этом матче не было задачи достигнуть данного показателя, стояла цель победить в конкретной игре.

Мы контролировали матч. Нам удалось проводить эффективные контратаки. Ребята сыграли сенсационно. Мы нуждались в серьезной концентрации, и это было невероятно сложно, но игроки справились хорошо. Ничто в чемпионате не заканчивается», - сказал Клопп.