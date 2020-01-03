Юрген КЛОПП: «Ребята сыграли сенсационно в матче с Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» – о победе в 21-м туре АПЛ

  • 03.01.2020 01:59
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Юрген КЛОПП: «Ребята сыграли сенсационно в матче с Шеффилд Юнайтед»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиге.
 
«Хорошо оставаться непобедимым в течение года. Но в этом матче не было задачи достигнуть данного показателя, стояла цель победить в конкретной игре.
 
Мы контролировали матч. Нам удалось проводить эффективные контратаки. Ребята сыграли сенсационно. Мы нуждались в серьезной концентрации, и это было невероятно сложно, но игроки справились хорошо. Ничто в чемпионате не заканчивается», - сказал Клопп.
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Источник — BBC

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