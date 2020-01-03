Звезды, повесившие бутсы на гвоздь в 2019-м

В первый день 2020 года, выиграв в составе «Виссел Кобе» Кубок Японии, завершил игровую карьеру экс-форвард сборной Испании Давид Вилья. В уходящем году, помимо Вильи, еще ряд игроков сыграли последний матч в профессиональной карьере. Мы выбрали тех, о ком можно сказать: с ним уходит целая эпоха.

Эшли КОУЛ, 39 лет

Клубы: «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Дерби Каунти»

В свое время быстрый и техничный защитник был одним из лучших в мире на своей позиции (левый крайний). Такой себе Жорди Альба «нулевых». Уроженец Барбадоса, Эшли был воспитанником лондонского «Арсенала». Именно в стане «канониров» к нему пришла первая настоящая слава. В команде Арсена Венгера Коул был незаменим. Тот «Арсенал» был грозной силой в АПЛ: с ним Эшли выиграл практически все трофеи (чемпионат, Кубок Англии, Суперкубок).

Но когда на горизонте появился амбициозный проект под названием «Челси», и главный тренер «синих» Моуринью лично уговаривал Коула перебраться на «Стэмфорд Бридж», Эшли охладел к своему родному клубу. И решился на перемены. Не без приключений, но Коул таки перешел к «аристократам». И сходу стал там одним из лучших. А в 2010 году его и вовсе признали лучшим в АПЛ. С «Челси» Коул тоже выиграл все на внутренней арене. Но, в отличие от «Арсенала», с «синими» Коулу удалось как следует пошуметь и на международной арене. В его арсенале – победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Годы брали свое, и «Челси» бесплатно отпустил своего экс-лидера в «Рому». Правда, там он не заиграл. И отправился покорять МЛС – в «Лос-Анджелес Гэлакси». Но завершать карьеру Коул вернулся в Англию - в «Дерби Каунти». Этот скромный клуб и стал для легендарного защитника последним в игровой карьере.

Диего ФОРЛАН, 40 лет

Клубы: «Индепендьенте», «МЮ», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Интернасьонал», «Сересо Осака», «Пеньяроль», «Мумбай Сити», «Китчи»

Недооцененный, переоцененный. Как только не называл колоритного уругвайца, которому на роду было написано стать футболистом (профессионально играли в футбол его отец, дед и дядя). Он слишком быстро «запрягал», но поначалу «ехал» медленно. В «МанЮнайтед» Форлана лично позвал сэр Алекс Фергюсон, но с грузом ответственности Диего не справился: так и не стал основным. А вот в Испании его дела пошли вверх. В «Вильярреале» уругваец стал лучшим бомбардиром сезона и настоящим лидером команды. Его звали обратно в Англию, но он решил остаться на Пиренеях. И не прогадал. В «Атлетико» Форлан тоже геройствовал по-настоящему: много забивал, выиграл Лигу Европы. На это время приходятся и его главные достижения в сборной: победа в Кубке Америки и четвертое место на чемпионате мира-2010, где его официально назвали лучшим игроком Мундиаля.

После «матрасников» клубная карьера Форлана пошла на убыль. Он не смог закрепиться в миланском «Интере», после чего начал путешествовать миром: Бразилия, Япония, Уругвай, Индия. Последним пристанищем для уругвайца стал клуб из Гонконга «Китчи».

Петр ЧЕХ, 37 лет

Клубы: «Хмел», «Спарта», «Ренн», «Челси», «Арсенал»

Если бы не жуткий перелом ноги, полученный Чехом еще в нежном возрасте, футбольный мир наверняка бы не узнал о Чехе-вратаре, так как молодой Петр предпочитал играть в полузащите. Но после серьезной травмы он переквалифицировался на вратаря. И не прогадал. Долгие годы Чех был лучшим голкипером в мире. Ну, или одним из лучших – как минимум.

Имя себе сделал в французском «Ренне», откуда за шальные на те времена почти 12 млн долларов (за вратаря) перешел в «Челси». На «Стэмфорд Бридж» Петр стал настоящей легендой. Он выиграл с командой все: как на внутренней арене, так и на континентальной. Главная его вишенка на торте – победа в финале Лиги чемпионов-2012, когда он за компанию с Дрогба практически вдвоем одолел грозную «Баварию». После столкновения с защитником «Рединга» Хантом, Чех получил серьезную травму головы. И после того момента был вынужден постоянно одевать на игры специальный шлем. Карьеру завершил в «Арсенале» - проигранным финальным матчем Лиги Европы против «Челси». После того поединка вернулся к «синим» на административную должность.

Робин ван ПЕРСИ, 36 лет

Клубы: «Фейеноорд», «Арсенал», «МЮ», «Фенербахче»

«Летучий голландец» был, ко всему прочему, еще и молодым да ранним. Уже в 17 лет он стал своим в «Фейеноорде». Однако, отличаясь недюжинным талантом, он имел непростой характер. Именно поэтому не прижился в Роттердаме и отбыл покорять Туманный Альбион.

В «Арсенале» он стал настоящей звездой. Но, выигрывая конкуренцию у своих визави, он проигрывал травмам: повреждений было очень много. Тем не менее, за «канониров» ван Перси забил больше сотни мячей, его избрали капитаном команды. Неплохой след он оставил и в сборной Голландии, став вице-чемпионом мира в 2010-м, а спустя четыре года – бронзовым призером Мундиаля. Жизнь почти удалась, но Робин мечтал о победе в АПЛ. С «Арсеналом» взять эту высоту не удалось. Зато сходу удалось с «МанЮнайтед», куда он не без скандала перешел. Но долго задержаться на «Олд Траффорд» ему тоже не удалось. Проведя три сезона за «красных дьяволов», причем в последнем потеряв место в основе, Робин без колебаний перебрался в «Фенербахче». В Стамбуле он уже откровенно доигрывал, хотя точку в своей карьере решил поставит там, где зажглась его звезда - в «Фейеноорде».

Самюэль ЭТО’О, 38 лет

Клубы: «Реал», «Леганес», «Эспаньол», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар»

Уникальный футболист: ему удалось оставить свой след и в «Реале», и в «Барселоне». Правда, в Мадриде след камерунского нападающего не такой четкий: молодому Самюэлю не удалось по-настоящему пробиться в основу. Но вот в «Барсе», куда Это’О попал транзитом через «Мальорку», он стал настоящей легендой. Камерунцу удалось стать своим в «Барсе» и Райкарда, и Гвардиолы. Ту команду небезосновательно называют одной из лучших футбольных команд в истории. Выиграв с «блаугранас» две Лиги чемпионов, Самюэль разругался с Гвардиолой и покинул «Камп Ноу». Очередным его пиком славы стал «Интер», с которым камерунец снова выиграл Кубок чемпионов. Ему бы играть и играть за миланцев, но перед сумасшедшим предложением из российского «Анжи» нападающий не устоял.

После «Анжи» он уже не вернулся на свой прежний уровень. «Челси», «Эвертон», «Сампдория» - там играл уже уставший от мирской славы Это’О. После Италии Самюэль поехал покорять Турцию, а потом – Катар. В «Катаре СК» он и завершил свою насыщенную и богатую на трофеи карьеру.

Тим ХОВАРД, 40 лет

Клубы: «Норт-Джерси Империалс», «МетроСтарз», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Колорадо Рэпидз»

Один из лучших американских футболистов всех времен. Как и его коллега Петр Чех, Ховард тоже начинал полузащитником. Но тренеры уже в раннем возрасте заметили у Тима задатки вратаря. И он был вынужден переквалифицироваться. Имя себе американец сделал в МЛС, в «Метро Старз», где стал самым молодым обладателем титула «Вратарь года». После США Ховард попал сразу в футбольную Мекку – в «МанЮнайтед». Поначалу все складывалось хорошо, но одна ошибка на евроарене (в матче против «Порту») сделала американца запасным. Место в запасе «МЮ» Ховарда не устроило, и он ушел в «Эвертон». Именно в клубе из Ливерпуля и прошли лучшие годы Ховарда-футболиста. Однако значимых достижений с «ирисками» Тим не добился. Главное его достижение – выход в финал Кубка Англии. Карьеру завершил в МЛС – в «Колорадо Рэпидз».

Фернандо ТОРРЕС, 35 лет

Клубы: «Атлетико Мадрид», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», «Саган Тосу»

Эль Ниньо – уникальный игрок даже для обласканного в последнее десятилетие испанского футбола. Нападающий выиграл абсолютно все, что может себе позволить выиграть европейский футболист. Ему покорились Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат мира и чемпионат Европы. Воспитанник мадридского «Атлетико». К слову, Торрес – самый молодой капитан в истории «матрасников»: он стал вожаком «стаи» в 19 лет.

Его рано начали сватать в более сильные клубы Испании, но он выбрал «Ливерпуль». Но выиграть что-то серьезное с мерсисайдцами Фернандо не удалось, и он попросился в «Челси». Со второй попытки его отпустили, и с «Челси» ему удалось добиться главной мечты – выиграть Лигу чемпионов. Но стать по-настоящему своим в Лондоне ему тоже не удалось. И он ушел в «Милан». Переезд в Италию стал шагом назад. Быстро это поняв, Эль Ниньо вернулся в «Атлетико», где ему удалось дважды войти в одну реку. Свою яркую карьеру Торрес завершил в Японии – в «Саган Тосу».

Уэсли СНЕЙДЕР, 35 лет

Клубы: «Аякс», «Реал Мадрид», «Интернационале», «Галатасарай», «Ницца», «Аль-Гарафа»

Заметный незаметный герой. Или наоборот. Нашел себя в «Аяксе», где поиграл почти на всех позициях в полузащите. Много забивал, особенно со штрафных. Да и вообще вел игру команды. «Аякс» тогда штормило, поэтому удержать одну из своих главных звезд клуб из Амстердама не смог. Тем более, что на Снейдера претендовал сам «Реал». Переход в Мадрид открывал огромные перспективы, но заиграть на «Бернабеу» так, как в «Аяксе», у Уэсли не получилось. Да и Криша купили.

Зато с «Интером» голландцу удалось выиграть все. После Италии Уэсли неплохо проявил себя в «Галатасарае», хотя это уже было немного не то. Один из самых лучших нидерландских футболистов своего поколения, выигравший со своей сборной «серебро» и «бронзу» ЧМ, завершил карьеру в катарской «Аль-Гарафе».

Арьен РОББЕН, 35 лет

Клубы: «Гронинген», «ПСВ», «Челси», «Реал Мадрид», «Бавария»

Казалось, что манеру игры голландского полузащитника выучили абсолютно все: рейд флангом, смещение в центр и последующий сильный крученый удар с левой ноги. Но как бы ни приспосабливались оппоненты к Арьену, выключить его из игры в лучшие годы не удалось никому. Он стал настоящим символом игры флангового полузащитника. И «Баварии». Именно в Мюнхене прошли его лучшие годы. Долгое время Арьена считали неудачником, ведь он при его таланте долго не мог выиграть существенных трофеев, часто останавливаясь в шаге от побед.

Но с «Баварией», за которую он провел долгих десять лет, Роббен сумел завоевать Кубок чемпионов. А еще Арьен запомнился болельщикам и в Нидерландах, и в Испании, и в Англии, где так же, как и в Германии, выигрывал национальные первенства. Со своей национальной командой Арьен был вице-чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира. Клубную карьеру Роббен решил закончить на высокой ноте: у него были предложения после «Баварии», как у его друга Рибери, но Арьен решил завязать сразу после того, как подошло к финалу его соглашение с мюнхенцами.

Давид ВИЛЬЯ, 38 лет

Клубы: «Спортинг Хихон», «Сарагоса», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Виссел Кобе»

Нападающему удалось стать звездой сразу в нескольких известных испанских клубах – «Сарагосе», «Валенсии», «Барселоне» и «Атлетико». Лишь за «Реал» Давид не поиграл, хотя его туда и приглашали. А не поиграл потому, что всегда хотел играть за «Барсу». Его мечта осуществилась – более чем за сорок миллионов евро, которые каталонцы выплатили «Валенсии» за их ведущего форварда.

С «Барсой» Вилья выиграл все и на внутренней арене, и на международной. В частности, Лигу чемпионов. Он мог бы пригодиться «Барселоне» и дальше, но клуб почему-то решил избавиться от форварда в 2013-м. Вилья ушел в «Атлетико», с которым еще раз выиграл чемпионат Испании и снова вышел в финал Лиги чемпионов, на подступах к которому переиграв барселонцев. После Испании Вилья, который до сих пор является лучшим бомбардиром «Фурии рохи» (59 голов), хотя за национальную команду не играет с 2017-го, переехал в МЛС радовать своей игрой болельщиков «Нью-Йорк Сити». Свою карьеру чемпион мира и Европы закончил, как и многие его коллеги по сборной, в Японии – в «Виссел Кобе».

ХАВИ, 39 лет

Клубы: «Барселона», «Аль-Садд»

Один из лучших полузащитников в истории футбола. Если вообще не лучший. Почему «Барселона» с нестареющим Месси в последнее время не может выиграть Лигу чемпионов? Да в первую очередь потому, что в ее составе и близко нет такого мастера по чтению игры и точности передач, как Хави.

Уроженец Каталонии практически всю карьеру футболиста провел в «Барселоне», с которой выиграл абсолютно все, что можно было выиграть. В частности, четыре Кубка чемпионов. А еще Хави – двукратный чемпион Европы и чемпион мира. Единственная по-настоящему стоящая награда, которой нет в его богатейшей трофейной коллекции – «Золотой мяч». Хави не единожды признавался лучшим в мире на своей позиции, а в 2008-м стал лучшим игроком Евро. Но выиграть индивидуальный приз лучшего в мире ему не удалось: это сложно сделать при наличии «живых» Месси и Роналду. Доигрывал в Катаре – в «Аль-Садде», после чего возглавил этот клуб. Но наверняка «Аль-Саддом» тренерские амбиции Хави не ограничиваются – именно его называют в ближайшем будущем главным претендентом на должность наставника «Барселоны».

Клаудио МАРКИЗИО, 33 года

Клубы: «Ювентус», «Эмполи», «Зенит»

Воспитанник «Ювентуса» начинал нападающим. Но довольно быстро тренеры, обратив внимание на его цепкость и неуступчивость, откомандировали Клаудио в полузащиту, где он и «варился» до окончания карьеры. За «Юве» Маркизио провел почти 12 лет, с перерывом на годичную аренду в «Эмполи».

Клаудио выступал за туринцев и в серии В, и в серии А, став победителем обоих дивизионов. В общей сложности Маркизио выиграл с туринцами семь скудетто. Их могло быть и больше, но из-за серьезной травмы (порвал «кресты») Клаудио почти на полгода оказался вне игры. А когда вернулся, пробиться в основу «Юве» уже не смог. На правах свободного агента он покинул «Ювентус» и перешел в российский «Зенит». И с этим клубом он выиграл национальный чемпионат. «Зенит» для опытного итальянского полузащитника, который со своей сборной стал вице-чемпионом Европы 2012 года, стал последней вехой в клубной карьере.

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР, 35 лет

Клубы: «Бавария», «МЮ», «Чикаго Файр»

Швайни завершил карьеру как-то незаметно, по-будничному уйдя на «пенсию» в клубе американской Лиги «Чикаго Файр». Не покидает ощущение, что проводить его на заслуженный отдых должны были круче. Негласный титул «самого титулованного футболиста Германии всех времен» тому способствует. Бастиан лучшие свои футбольные годы провел в «Баварии», где неуемный полузащитник, имеющий «два сердца», выжигал опорную зону. Венцом его баварской карьеры стала победа в Лиге чемпионов. Наверное, Швайнштайгеру, как и его одноклубнику Роббену, судьба готовила участь завершения карьеры именно в Мюнхене – настолько этот футболист был олицетворением «Баварии».

Но полузащитник решил попробовать на вкус АПЛ. Увы, зарубежный опыт для чемпиона мира и вице-чемпиона Европы получился неудачным. Швайни не сумел заиграть в «Манчестер Юнайтед», проведя за два сезона лишь 18 поединков. Статистика Бастиана в «Чикаго» была лучше, но завершить карьеру ярко ему так и не удалось.

Валерий ВАСИЛЕНКО